إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه،تكثيف أعمال ازالة كافة التعديات على المجاري المائية مع سرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة بشأنها.





وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الري بالبحيرة بالتنسيق مع الشرطة بتنفيذ ٣ قرارات إزالة بمسطح ٧٦م٢ على مصرف الخيرى بزمام هندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.



