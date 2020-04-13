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محافظات

إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه،تكثيف أعمال ازالة كافة التعديات على المجاري المائية  مع سرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة بشأنها.

وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الري بالبحيرة بالتنسيق مع الشرطة بتنفيذ ٣ قرارات إزالة بمسطح ٧٦م٢ على مصرف الخيرى بزمام هندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.

وأكد المهندس عامر شكري – مدير مديرية الري على إجراء معاينة لمصرف امتداد سيدى عيسى للبدء فى احلال وتجديد كبارى كيلو ١٠٠ ،وكيلو ١.٢٠٠على المصرف بهندسة صرف كوم حماده،لافتا إلى متابعة أعمال  صيانة مجمع ١٥ دمسنا بعملية صيانة شبكه الصرف المغطى دمسنا بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة ،وأعمال تطهير مصرف أبوقير بزمام هندسة صرف ادكو - الاداره العامة لصرف شمال البحيره،واستكمال أعمال مجمع رقم ٣ الإبراهيمية، ضمن عمليه صيانه شبكات الصرف المغطى منطقه ايتاى البارود الثانية بهندسة صرف ايتاى البارود ومتابعه تطهير ونزع حشائش مصرف درشابه ومصرف جنابية زرقون الشرقية  بزمام هندسة صرف الرحمانية.
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
إحلال وتجديد كوبريين بكوم حمادة في البحيرة
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