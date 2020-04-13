البريد: 55 فرعا جاهزة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم ..فيديو





واضاف " فاروق " من خلال حواره عبر نشرة اخبار دى ام سى " ضد كورونا " ، أنه تم تجهيز 1150 وحدة ، ومحافظة الفيوم بها حوالى 55 فرعا جاهزة لاستقلال العمالة ل صرف المنحة





رئيس الهيئة القومية للبريد ، إلى انه هناك اجراءات للصرف تم الاتفاق عليها مع وزارة القوى لعاملة و وزارة الاتصالات ، وهى أن العميل تصل له رسالة تعلمة باليوم المحدد لللصرف . واشار





وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد ، أن بعد اتسقبال العميل للرسالة يالموعد واليوم المحدد يتجه نحو اقرب منفذ للبنك الزراعى المصرى او منافذ البريد .





وأكد أنه بمجرد ظهور الرسالة لموظف الدوريات على العملات يقوم بتجهيز استمارة يوقع عليها العميل ، بالاضافة الى تسجيل رقمه القومى ويمنح العميل كارت فيزا بدون اى مصاريف او تكلفة .

قال علاء فاروق ، رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن البنك الزراعى المصرى داخل محافظة الفيوم أصبح جزءا من تكليف الرئيس السيسى فى صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة .