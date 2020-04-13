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البريد: 55 فرعا جاهزة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:13 ص
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
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ريهام فيكتور
قال علاء فاروق ، رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن البنك الزراعى المصرى داخل محافظة الفيوم أصبح جزءا من تكليف الرئيس السيسى فى صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة .

واضاف " فاروق " من خلال حواره عبر نشرة اخبار دى ام سى  " ضد كورونا " ، أنه تم تجهيز 1150 وحدة ، ومحافظة الفيوم بها حوالى 55 فرعا جاهزة لاستقلال العمالة لصرف المنحة .

واشار  رئيس الهيئة القومية للبريد ، إلى انه هناك اجراءات للصرف تم الاتفاق عليها مع وزارة القوى لعاملة ووزارة الاتصالات ، وهى أن العميل تصل له رسالة تعلمة باليوم المحدد لللصرف .

وتابع  رئيس الهيئة القومية للبريد ، أن بعد اتسقبال العميل للرسالة يالموعد واليوم المحدد يتجه نحو اقرب منفذ للبنك الزراعى المصرى او منافذ البريد .

وأكد أنه بمجرد ظهور الرسالة لموظف الدوريات على العملات يقوم بتجهيز استمارة يوقع عليها العميل ، بالاضافة الى تسجيل رقمه القومى ويمنح العميل كارت فيزا بدون اى مصاريف او تكلفة .
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