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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات الاثنين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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محمد صبيح


سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا بعد مرور ساعة من تعاملات اليوم الأثنين- ثاني جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين رغم اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

المؤشر الرئيسي للبورصة ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة سجل ارتفاعا بنسبة 1.2%.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4%.

زاد مؤشر الصناديق متساوي الأوزان ايجي اكس 50 بنسبة تخطت 2%.. كما زاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا ايجي اكس 30 و ايجي اكس 70 بنسبة 1.2%.

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