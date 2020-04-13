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برلمان

برلمانية تشيد بتوزيع القوات المسلحة الكمامات على المواطنين مجانا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:46 م
كمامات
كمامات
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود القوات المسلحة في مكافحة فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات والماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق، ومواقف النقل الجماعي،مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت مايسة عطوة، في بيان لها،إلى أن جميع المؤسسات وأجهزة الدولة تنفذ تكليفات الرئيس، على اهتمام كبير بتطهير وتعقيم الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وتوزيع الكمامات مجانا عليهم، لاسيما في المواصلات والأماكن العامة التي تستلزم عملية تعقيم باستمرار للتأكد من وقايتها.

ولفتت إلى أن وسائل المواصلات تمثل بؤر تجمعات لابد من تعقيمها وأخذ كافة الاحتياطات والتعليمات التي أعلنها الحكومة للوقاية من خطر هذا الوباء.
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