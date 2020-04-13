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محافظات

بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم، منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بأفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.


ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل حتى يوم الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات.

 

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وقال المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك قام بإجراء جميع الإجراءات الاحترازية وإقامة سرادقات أمام منافذ الصرف، كما تم توزيع كمامات على جميع العاملين الذين يقومون بالصرف بجميع منافذ الصرف بالبنوك على مستوى الجمهورية، حرصا على صحة الجميع.

وأضاف أنه على كل مواطن تقدم للقوى العاملة ومستوفى الشروط وتلقى رسالة على المحمول الخاص به، يتوجه لصرف المنحة.

بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم
بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم
بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم
بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم
بإقامة سرادقات وتوزيع كمامات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالفيوم
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