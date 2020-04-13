البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لتخطيها حاجز 5%





قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 13 شركة مقيدة لتخطيها حاجز 5% (ارتفاع - انخفاض) بعد مرور ساعة من تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين.





سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا بعد مرور ساعة من تعاملات اليوم الأثنين- ثاني جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين رغم اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.





المؤشر الرئيسي للبورصة ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة سجل ارتفاعا بنسبة 1.2%.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4%.





زاد مؤشر الصناديق متساوي الأوزان ايجي اكس 50 بنسبة تخطت 2%.. كما زاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا ايجي اكس 30 و ايجي اكس 70 بنسبة 1.2%.







