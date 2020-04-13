أخبار السعودية .. تسجيل أعلى معدل ارتفاع يومي بإصابات كورونا.. حقيقة ترحيل آلاف الإثيوبيين من المملكة.. ولي العهد وترامب يرحبان باتفاق أوبك+

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والملفات المهمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. نرصد أبرزها في التقرير التالي:









زعمت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن المملكة العربية السعودية تحركت باتجاه ترحيل الآلاف من الإثيوبيين، بمن فيهم المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وهو ما نفاه مسئول سعودي قائلا إن السعودية لا ترحل المهاجرين بشكل قسري.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسئول سعودي قوله إن المملكة لا تجري عمليات ترحيل قسري بل تنسق مع دول إذا أراد المهاجرون العودة إلى الوطن الأم.













أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 4462 حالة، وذلك بعد تسجيل 429 إصابة جديدة، في أعلى معدل ارتفاع يومي لها.





قالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد المتعافين بلغ 761، كما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 59 حالة وفاة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 40 ألف شخص في الحجر والعزل المنزلي.













قالت وسائل إعلام سعودية، إن المملكة قررت حجب موقع وكالة الأناضول التركية، لبثه شائعات تسيء للملكة العربية السعودية.





وبعد قرار المملكة تداول مغردون سعوديون الخبر على هاشتاج "#حجب_ الأناضول_ مطلب".













ستقرت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، للجرام خلال تعاملات اليوم، الأثنين، 13-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 178.10ريال سعودي.













هبط المؤشر العام للبورصة السعودية 1.26 بالمئة، في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج.





ويقضي اتفاق (أوبك+) بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية يونيو 2020، منها 400 ألف برميل حصة المكسيك من الخفض، وهو رقم ترفضه الأخيرة.













أعفت صحة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، عدد من المسؤولين وهم مدير مستشفى صامطة العام، والمدير الطبي، ومدير التمريض، ورئيس قسم مكافحة العدوى نتيجة القصور في التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.













وجهت وزارة التجارة السعودية جميع مراكز التسوق الكبرى بضرورة إيقاف العروض الترويجية على 9 مواد غذائية أساسية في المرحلة الراهنة، شملت: «الدقيق ومشتقاته، الأرز، السكر، زيوت الطعام، اللحوم، الدواجن، الحليب المجفف، الشاي، القهوة العربية».













وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية أو التي على وشك الانتهاء، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بالسبل المتاحة كافة.













جرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، استعرضا فيه نتائج اجتماع مجموعة أوبك+ بشأن خفض أسعار النفط.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الأمير بن سلمان أعرب لترامب عن ترحيبه بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي".













شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع، اليوم الأحد، عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي (AMDF ) وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد19.











