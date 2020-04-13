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منوعات

شرطة دبي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لمشاجرة بين أجانب .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر موقع تويتر ، لعمال داخل سكن في الإمارات يتشابكون بالأيدي مما استدعى تدخل قوات الشرطة لفض التشابك . 

وفقا لما ورد في صحيفة " البيان"  ان العمال في السكن الداخلي بدبي من العرب و الآسيويين تبادلوا الشتائم في البداية و من ثم تطور الخلاف إلى التشابك بالأيدي حتى تحول المكان إلى حلبة مصارعة . 

و أشار مصدر مسئول أن الفيديو قديم منذ حوال شهرين ، و حققت الشرطة في الواقعة و تعهد المسئول عن السكن بعدم تكرار تلك الواقعة حتى لا تتخذ الشرطة إجراءات ضده . 

كما أكدت الصحيفة أن الشرطة وصلت للمتسببين في تلك الواقعة حينها و تعهدوا بألا تتكرر حتى لا تتخذ الشرطة إجراءات ضدهم . 
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