شرطة دبي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لمشاجرة بين أجانب .. فيديو





وفقا لما ورد في صحيفة " البيان" ان العمال في السكن الداخلي بدبي من العرب و الآسيويين تبادلوا الشتائم في البداية و من ثم تطور الخلاف إلى التشابك بالأيدي حتى تحول المكان إلى حلبة مصارعة .





و أشار مصدر مسئول أن الفيديو قديم منذ حوال شهرين ، و حققت الشرطة في الواقعة و تعهد المسئول عن السكن بعدم تكرار تلك الواقعة حتى لا تتخذ الشرطة إجراءات ضده .





كما أكدت الصحيفة أن الشرطة وصلت للمتسببين في تلك الواقعة حينها و تعهدوا بألا تتكرر حتى لا تتخذ الشرطة إجراءات ضدهم .

فيديو

شاهد.. سكن عمال في دبي يتحول إلى حلبة مصارعة pic.twitter.com/0wO7hzYcHs — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 13, 2020

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر موقع تويتر ، لعمال داخل سكن في الإمارات يتشابكون بالأيدي مما استدعى تدخل قوات الشرطة لفض التشابك .