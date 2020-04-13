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انزلي السوق أونلاين..التموين تكشف عن منتجات أهلا رمضان عبر الإنترنت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:50 ص
أيمن حسام الدين،
أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين
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فرح علاء الخولي

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة قامت بتوزيع كل المنتجات الخاصة بـ "أهلا رمضان" في كل المحال التجارية والأسواق في جميع المناطق فأصبحت غير مقتصرة على منافذ معينة او ما شبه ذلك.


وتابع حسام الدين، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المنتجات موزعة على 1800 سوبر ماركت لتقديم منتجات المعرض، موضحًا ان معارض "أهلا رمضان" في نسختها الرابعة هذا العام بداية من عام 2017.


وأضاف مساعد وزير التموين،  ان الوزارة تواكبًا مع التطور التكنولوجي، فتم طرح تلك المنتجات على المواقع التجارية بالانترنت، معقبًا: "المنتجات بقت اونلاين"، بحيث أن تتوافر المنتجات بنفس الاسعار والتخفيضات بالديلفري لأول مرة.

وأشار الى ان تم توفير من قبل تلك الشركات الالكترونية 1300 مندوب للتوصيل الى المنازل لمعارض منتجات "أهلا رمضان"، قائلًا: "تقدري تنزلي السوق اونلاين".


وأوضح ان اهم ما يميز السوق الحر هو توفر وتنوع المنتجات بكل اشكالها وانواعها ويتوقف على قدرة رغبة المواطن، وان الوزارة موفرة كل الأساسيات الرمضانية وليست الترفيهية.

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