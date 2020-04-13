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حوادث

ياجبروتك.. عاطل يسرق سيارة ويعرضها للبيع على موقع تسوق إلكتروني

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:54 ص
ضبط عاطل
ضبط عاطل
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص عرض سيارة مبلغ بسرقتها للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

وتداول أحد الأشخاص على موقع تسوق إلكتروني سيارة مبلغ بسرقتها للبيع كخردة وإيهام راغبي الشراء بأنها سيارة متهالكة بدون تراخيص. 

وضُبط بحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار -  بطاقة رقم قومي باسم شخص آخر وكذا شهادة ميلاد بإسم آخر ) وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بمحافظة البحيرة). 

وإعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "السحب" بإستخدام سيارة ملك (عاطل آخر له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة) وسبق ارتكابه (6) حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (النزهة – عين شمس – الزيتون – الجيزة). 

وجرى بإرشاده ضبط مالك السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، و(4) سيارات مُبلغ بسرقتها، كما جرى التوصل إلى عميل "حسن النية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام إعترف بشراء سيارتين من المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
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