رغم الانفصال .. كلوي كارداشيان تحتفل مع حبيبها السابق بعيد ميلاد ابنتها

كلوي كارداشيان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ترو الثاني مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون رغم مرور اكثر من عام ونصف على انفصالهما. حرصت نجمة تلفزيون الواقععلى الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ترو الثاني مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون رغم مرور اكثر من عام ونصف على انفصالهما.





ونشرت كلوي كارداشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا من الاحتفال وهي تحمل ابنتها، ومعها تريستان طومسون وهما يطفئان شموع تورتة عيد الميلاد.





كلوي كاردشيان وطومسون قررا وضع خلافاتهما في مسار بعيدا عن مصلحة ابنتهما، لافتا إلى أن لاعب كرة السلة الشهير لا يمانع من استقرار ابنته مع والدتها.





وأعلنت كلوي التي تبلغ من العمر 36 عاما انفصالها عن تريستان بشكل نهائي وعدم نيتها لمسامحته مجددا من قبل.



