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اقتصاد

وزيرة التخطيط تكشف تأثير فيروس كورونا على الوظائف وحجم التصدير

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن جميع دول العالم ستشهد معدلات نمو بالسلب وهذا ما أكدته  المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينتقل مرض من دولة إلى باقي الدول بهذا الشكل ويؤثر على الجميع.

 

وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، إن توقعات النمو يتم تحديثها باستمرار لأننا في وضع غير مستقر لذلك لا نستطيع تحديد عمق الأزمة ومدى تأثيرها.

 

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك توقعات بخسائر في حجم الوظائف، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه سيكون هناك  50 مليون وظيفة سيتم فقدها.

 

وأشارت إلى أن حركة التجارة الدولية ستشهد انخفاضا سيصل إلى 4% وهذا انخفاض حاد، نتيجة تراجع حركة الغذاء والمواد الصحية، وسيكون هناك أزمة سيولة دولية لأن هناك خوفا من الديون العالمية وتأثيرها بالناتج المحلي لدول العالم.

 

وأكدت أن هناك توقعات بتراجع مؤشر مدير المشتريات، نتيجة تراجع حركة النشاط التصديري.
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