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محافظات

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بقرى ومراكز أسيوط

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين بالمواد المطهرة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بناءًا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية واتخاذ كافة التدابير الإحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.

كان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورش وتطهير الشوارع يوميًا بجميع أنحاء المحافظة باستخدام المعدات اللازمة وبالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال طبقًا لخطة التطهير المحددة التي تشمل الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي ومواقف السيارات والمواصلات العامة ودور العبادة والمصالح الحكومية والخاصة ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومراكز الشرطة ومديريات الخدمات مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

وقال المحافظ إن كافة الجهات المعنية بالمحافظة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتواصل جهودها من أجل تكثيف جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن أعمال الرش والتطهير تنطلق بالتوازي في نفس التوقيت بجميع مراكز المحافظة حيث يشرف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ على أعمال التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام يشرف على مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد يتابع مراكز الشمال وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه فضلًا عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بقرى ومراكز أسيوط
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بقرى ومراكز أسيوط
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بقرى ومراكز أسيوط
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بقرى ومراكز أسيوط
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