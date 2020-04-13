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محافظات

استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعرب المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى  ، عن استيائه من صغر مساحة السرادق المقام امام  البنك الزراعى المصرى فرع الفيوم  ، والذى لايكفى جميع العمالة التى ستقوم بصرف منحة الرئيس السيسي الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، اليوم وحتى الخميس المقبل.


وكلف رئيس مجلس الادارة  بسرعة إحضار فراشة لتوسيع مساحة  السرادق، حرصا على راحة وصحة العمال الذين ينتظرون الصرف يوميا  أمنام البنك.


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وقام على الفور المحاسب صابر عبد اللطيف رئيس  قطاع البنك الزراعى المصررى فرع الفيوم  ، بتكليف العلاقات العامة والشئون الادارية بالاتصال بمحلات الفراشة لاحضار الفراشة لعمل التوسعات المطلوبه والتى وجه بها رئيس مجلس ادارة البنك.


وكان   المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى  ، والدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم  والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم   قد تفقدا اليوم منافذ صرف وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.


وذلك فى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين خلال الفترة من يوم الاثنين 13 ابريل حتى يوم الخميس 16 ابريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات.

 

قال المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى  ، إن البنك قام بأجراء  كافة الاجراءات الاحترازية واقامة سرادقات امام منافذ الصرف  تم توزيع كمامات على جميع العاملين الذين يقومون بالصرف بجميع منافذ الصرف  بالبنوك على مستوى الجمهورية ، حرصا على صحة الجميع


أضاف كل مواطن تقدم للقوى العملة ومستوفى الشروط وصلته رسالة على المحمول الخاص به ، للتوجه لبنك القرية القريب من سكنه من اجل منظومة تليق بالمواطن المصرى وتوفر له كل الخدمة الذى هو بحاجة إليها .

 

 

استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد
استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد
استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد
استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد
استياء من صغر قاعة صرف منحة الـ500 جنيه أمام البنك الزراعي بالفيوم..شاهد
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