محافظ المنيا: انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي.. صور

تابع اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعدد من فروع البنك الزراعي ومكاتب البريد المخصصة لصرف المنحة، مشيرا إلى انتظام عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة.



تفقد المحافظ أعمال الصرف في فرعي البنك الزراعي المصري بقرية نزلة حسين ومدينة المنيا، وكذلك مكتبي البريد الرئيسي بميدان المحطة ومجمع المصالح.



وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين، وضمن اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأعلن المحافظ أنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، لـحوالي 55 ألفا من المستحقين، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذا إضافيا، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لحوالي 161 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.



ووجه المحافظ رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمواطنين لمواجهة الزحام، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، مناشدا، المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع للبنك الزراعي.



وخصصت وزارة القوى العاملة الرقم الساخن 142 لمعرفة اليوم المحدد لكل مواطن للصرف وجهة الصرف المخصصة له.

