علامات إرشادية ومسافات متباعدة مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه بالدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم سير صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بمكتب بريد المنصورة الرئيسي بشارع المدير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطنين وفي إطار قرارات مجلس الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة حريصة كل الحرص على أبناها في كل القطاعات وتبذل كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهم ولجميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار من القانون.



وأضاف محافظ الدقهلية، أن صرف الدفعة الأولى للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة بدأ اليوم ويسير بانتظام من خلال 263 مكتب بريد بالمحافظة و104 أفرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لأكثر من 118 ألف مستفيد تم تسجيلهم.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم بوضع علامات لكل مواطن تضمن بعد المسافات بين المواطنين خلال عمليات الصرف، كما تم تقسيم المستفيدين حسب الفئات العمرية لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين في صرف المنحة.