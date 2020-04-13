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ممثل الصحة العالمية بمصر: هناك تعاون مع الصحفيين بشأن تطورات كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:38 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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آيات أحمد

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه يتواصل مع الجميع ويتم عرض كل ما هو جديد عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن هناك تعاونا مع الصحفيين بشأن تطورات كورونا.

توقع المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا حتى تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

وأضاف : "لسنا على يقين من أنها ستأتي على شكل موجات كما يحدث في الإنفلونزا، نعتقد أنه سيكون فيروسًا يلاحق الجنس البشرى لفترة طويلة قادمة حتى نتمكن جميعًا من الحصول على لقاح يحمينا وسيكون هناك هجمات صغيرة من الفيروس ستظهر بشكل متقطع وستخترق دفاعاتنا". 

وتابع أن مفتاح التعامل مع هذا الفيروس هو أن يكون لكل مجتمع ما يحميه، عبر عزل الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها به، وعلاجهم. 

وذكر: "أود أن أشاهد قادة العالم يوحدون ويظهرون أنهم يعتقدون أنه يجب التعامل مع هذا التهديد العالمي من خلال عمل موحد بين جميع البلدان وشعوبها".


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