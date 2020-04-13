إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأسفرت الحملات، عن تنفيذ 22 قرار إزالة بمركز ومدينة بلطيم بمساحة إجمالية 15 ألفًا و 887 مترًا مربعًا، وجرى تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدٍ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، واللواء أحمد الصعيدى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة أمن الحامول، والعميد هشام مطر، مأمور مركز شرطة مركز البرلس، ومحمد سويدان، نائب رئيس المدينة، ورشدى البلتاجى، رئيس قرية الشهابية ، ووائل عبدالحميد، رئيس قرية بر بحرى، وعمار الكرش، مدير قسم الإزلات بمجلس مدينة بلطيم، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير حماية الأراضى، ومديرى الجمعيات الزراعية والقطاعات الحكومية المختلفة.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، بالإضافة إلي على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.



