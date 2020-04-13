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محافظات

منع التزاحم وتعقيم المقرات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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انجي هيبة
بدأ مكتب بريد فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بمدينة القنطرة غرب، في استقبال المواطنين لصرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة والبالغة 500 جنيه، وسط اجراءات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،وتم تقسيم المستحقين إلى فئات عمرية مختلفة. 

 يأتي ذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بدعم العمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التی تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد و لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 ابريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.  

وشدد كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب علي ضرورة منع التزاحم وتنظيم المواطنين داخل منافذ صرف منحة الرئيس مشيرا الى انه تم تعقيم هذه المقرات واستمرار تعقيمها أولا بأول أكثر من مرة خلال فترة العمل، يذكر ان صرف منحة الـ500 جنيه التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة يستمر لمدة 3 أشهر.
منع التزاحم وتعقيم المقرات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
منع التزاحم وتعقيم المقرات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
منع التزاحم وتعقيم المقرات.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
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