لمحاربة جشع التجار.. سيارات لبيع المطهرات واللحوم بأسعار زهيدة تجوب شوارع كفرالدوار

تبذل الدولة قصارى جهدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة غير القادرين ومحدودة الدخل.





وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، لمكافحة الغلاء ورفع الأعباء عن كاهل المواطن، شهد مركز ومدينة كفر الدوار توافد عدد من سيارات السيارات التابعة للمنطقة الشمالية لبيع المطهرات والمنظفات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.





تابع اللواء مهندس أحمد علي مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، عمل السيارات والمنافذ المتحركة لبيع المطهرات والمنظفات واللحوم والخضروات بأسعار مناسبة ومدى إقبال المواطنين عليها.





وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لجنة لتسهيل عملية البيع للجمهور بنظام حيث تشمل السيارات مطهرات ومنظفات، ولحوم، وخضراوات بأسعار مناسبة لأبناء كفر الدوار، وتمركزت منافذ البيع بشارع أحمد عرابي.



