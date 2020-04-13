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محافظات

إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي بهبشين ودلاص ،وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف . 

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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد . 

حيث أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة . 

إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف
إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف
إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف
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