100 يوم منذ بدء الفيروس.. الصحة العالمية تكشف أول تسجيل لـ كورونا في العالم

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه مر اكثر من 100 يوم منذ تسجيل اول حالة مصابة بكورونا في الصين وهو ما يقرب من 4 أشهر.





وتابع الدكتور جون جبور، خلال مؤتمر صحفي لتداعيات فيروس كورونا، أن كان في البداية تشخيص الحالة التهاب رئوي مجهول السبب.





وأضاف أن ما حدث في العالم خلال الفترة الزمنية الماضية كان غريب جدا وغير متوقع وشئ لم يسبق حدوثه من قبل.





وأوضح ان منذ التبليغ بالمرض في اول يناير قامت منظمة الصحة العالمية بتفعيل لجنة الحوادث والكوارث التابعة لها بغرض تنسيق الاستجابة في المقر الرئيسي وعلى المستوى الاقليمي والقطري للمنظمة.





واشار الى ان في 5 يناير قامت منظمة الصحة العالمية بإخطار رسمي لجميع الدول الاعضاء بتفشي فيروس "كوفيد-19" المسمى بفيروس كورونا المستجد، وتم نشر تلك الاخبار على موقعها الالكتروني وتم تداولها في جميع الدول.