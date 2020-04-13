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اقتصاد

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بمنتصف تعاملات الإثنين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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محمد صبيح

حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة أرباح رأسمالية مقدرة بنحو 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وسط ارتفاع جميع مؤشرات البورصة.

وعززت من مكاسب البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع مشتريات المستثمرين المحليين مقابل مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.23%.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم للأسهم المتوسطة بنسبة 1.6%.. وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.92%.

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