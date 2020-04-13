عن مبادرة وزير الرياضة.. خبراء يرحبون .. وعضو الكاف يطالب بالاستعانة بـ الخطيب والمعلم

أعلن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، عن اقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يخصص عائدها لمتضرري فيروس كورونا ، على أن يجري التنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة افتراضية عبر الإنترنت "ON LINE" وتخصيص العائد المالي للمتضررين من أزمة كورونا ، وبيع التذاكر المخصصة لها سيكون عبر الوسائل الإلكترونية، وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات. خبراء كرة القدم رحبوا بالمبادرة، فى ذلك التوقيت لاسيما وأن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، سبق وأن أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.







صدى البلد يسلط الضوء على آراء الخبراء بشأن مبادرة وزير الرياضة لدعم متضرري فيروس كورونا.





فى البداية علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف ، على المبادرة التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن إقامة مباراة افتراضية تخصص عائداتها لصالح متضرري فيروس كورونا وقال : مبادرة جيدة سوف يكون لها مردود مالى قوى لصالح متضررى فيروس كورونا ، على أن تدرس جيدا لانها تجربة فريدة من نوعها فى مصر لكونها مباراة افتراضية. وأضاف: اتمنى أن تطبق المبادرة فى الاندية الاخرى مثل مباراة تجمع بين المصرى والاسماعيلي ، والاتحاد وسموحة، لدعم المستشفيات ويكون العائد المادى جزءا منه لصالح المتضررين من جراء الاصابة والعمالة غير المنتظمة.









وتابع: اتمنى من وزير الرياضة ان يضع للمبادرة شكلا معينا والناس سوف تستجيب ويكون هناك دعم من قبل محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي وفاروق جعفر وعماد متعب وحسام غالى وأحمد فتحى وحسام عاشور ونجوم الزمالك حازم امام وحسن شحاتة وغيرهم من النجوم الكبار إلى جانب الفنانين ايضا الذين يتعين عليهم أن يساهموا فى انجاح المبادرة التى اطلقها وزير الرياضة.









من جانبه أشاد أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق، بالمبادرة التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بشأن إقامة مباراة افتراضية تخصص عائداتها لصالح متضرري فيروس كورونا وقال : شئ رائع مبادرة وزير الشباب والرياضة واقامه اي مبادره رياضية تصيف فى صالح متضرري وباء كورونا.









لافتا إلى أن تفعيل المبادرات المجتمعية شئ جيد ويؤكد على دور الرياضيين فى دعم المواطنين خلال التعرض إلى كوارث طبيعية أو غيرها.









فيما ثمن معتز البطاوى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، مبادرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التى أعلن عنها أمس بإقامة بمباراة افتراضية لصالح متضررى فيروس كورونا وقال : "مبادرة وزير الرياضة تنم عن وعى وحس إنساني للموقف الذى تمر به البلاد وربوع دول العالم من انتشار فيروس كورونا".









وأضاف: "جموع الرياضيين يجب أن يكون لهم دور كبير فى المساهمة بالتخفيف عن متضرري فيروس كورونا"، لافتا إلى أن مبادرة وزير الرياضة تأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للرياضيين والأندية اتجاه المواطنين.









بينما رحب عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة بالمبادرة التى اعلن عنها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بإقامة مباراة افتراضية لصالح متضررى فيروس كورونا وقال : ليس بجديد على وزير الرياضة إطلاقه المبادرات الخيرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لمواجهة فيروس كورونا".









موضحا أنه سبق لوزير الرياضة أن دعم مبادرات لمساعدة العمالة غير المنتظمة ومساعدة لاعبى أندية القسم الثانى والثالث والرابع المتضررين من تعليق النشاط الرياضى بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد".









ولفت الى ان مبادرة وزير الرياضة لمساعدة متضررى مصابي كورونا تاتي فى إطار تفعيل الدور المجتمعى والمساهمة والوقوف الى جانب المواطنين سواء فى الوسط الرياضي او غيره من مختلف أطياف الشعب المصري.









وأشاد أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق بمبادرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التى أعلن عنها اليوم الاثنين بإقامة مباراة افتراضية لصالح متضررى فيروس كورونا وقال : "أي مبادرة يكون من شأنها عمل خيري لوجه الله تعالى أنا معها لأنها تصب فى صالح متضررى فيروس كورونا فى الوقت الراهن". وأضاف: "هذه مبادرة رائعة وتحياتي للوزير الدكتور أشرف صبحي للأفكار التى من شأنها تغليب المصلحة العامة والمساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطنين.