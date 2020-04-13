ننشر توصيات حقوق الإنسان بالبرلمان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.





وأوصت اللجنة بضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل ، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والأيتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.





وشددت على ضرورة ضرورة متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه و ضرورة سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزاراتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الألسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للاهالي للاقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها 7 توفير نظام حديث للصرف الصحى، باإلضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصا على وصول هذا الدعم لمستحقيه. واللجنة إذ تتقدم لسيادتكم بهذا التقرير ، تؤكد على تقديرها لكل الجهد الذى تبذله الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة هذا الوباء.





وطالبت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب علاء عابد بعرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، للعمل على ما بها.





ووجهت لجنة حقوق الإنسان بالشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللقوات المسلحة وللشرطة على ما اتخذ من قرارات تهدف لصالح المواطن المصرى ، حيث رأت اللجنة أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن وتؤكد على حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها .



