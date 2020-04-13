جامعة أسيوط تعلن عن جاهزية المستشفى الجامعي لعزل مصابي كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ضرورة مواصلة العمل داخل الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين أفراد المجتمع ، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها الطبية وبما تتمتع به من مقومات علمية وبشرية متميزة لصد الهجوم الشرس للكوفيد 19 وحماية صحة وسلامة المصريين.





جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي، اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى والدكتور حسام العربى مدير مستشفى الأورمان والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى للاستقبال العام والدكتورة هبه الله جمال راشد مديرة مكافحة العدوى والدكتور محمد حلمي الحفناوى المستشار المعماري لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.





وخلال الجولة أعلن رئيس جامعة أسيوط عن جاهزية مستشفى الأورمان الجامعي للعمل كمستشفى عزل مخصص لمصابي كورونا من داخل الجامعة ، مشيرًا إلى أن ضخامة الكثافة البشرية داخل المجتمع الجامعي والتي تتجاوز 35 ألفا ما بين عضو هيئة تدريس وعاملين إلى جانب 85 ألف طالب يلقي بمسئولية على إدارة الجامعة في العمل على توفير لهم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم فى ظل الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة.





وأشار الدكتور طارق الجمال إلى انتهاء العمل بالمستشفى وفقًا لدورها الجديد فى استقبال مصابي الكورونا والذي ارتكز على عدة محاور ما بين أعمال هندسية وإحلال وتجديد إلى جانب توفير معدات وأدوات طبية إضافية تلائم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام، والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.





وأضاف الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى مميكن العمل بها بالكامل وتشتمل على 213 سريرًا، تم تجهيز منهم 36 غرفة منفردة، و23 سرير عناية مركزة للعزل لمصابي الكورونا، بعد إجراء وزارة الصحة الفحوصات والمسوحات الطبية اللازمة للتأكد من إيجابية الحالات قبل عزلها ، حيث تحتوي المستشفى على 15 جهاز تنفس صناعي، إلى جانب عدد من الوحدات المتخصصة في المناظير والأشعة تشخيصية مقطعيه وعاديه وأشعة تداخلية، ووحدات المختصة بجراحه كبد وزراعة كبد ، ومعامل تحاليل ، وباثولوجي ، وحدات إدارية وحسابية، وأماكن مخصصة كاستراحات للأطباء والتي يعمل بها طاقم طبي مكون 60 عضوا وهيئة تدريس وطبيب من أقسام طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، تخدير وعناية مركزة ، جراحة كبد ، أشعة، باثولوجي إكلينيكي ، مكافحة عدوى وسوف ينضم إليهم عند تشغيلها كمستشفى للعزل أطباء صدرية، وأطقم تمريض مكون من 195 مابين مشرفات وفنيات تمريض.





وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى أن الدكتور طارق الجمال اطمأن خلال زيارته على انتهاء التجهيزات اللازمة بالمستشفى وذلك بإجراء جولة موسعة تفقد خلالها الممر المخصص لدخول سيارات الإسعاف وأسهم الإرشادات الموضحة لأماكن دخول وسير المرضى والمصاعد المستخدمة داخل المستشفى والأدوار المخصصة لعزلهم خلال فترة العلاج وكذلك العنايات المركزة المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19.



