سيدات الفيوم عقب صرف منحة العمالة غير المنتظمة: الرئيس السيسي لا ينسى البسطاء ..شاهد

سادت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الشباب والسيدات، في محافظة الفيوم، أثناء صرفهم منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بسبب فيروس كورونا، وبإجراءات ميسرة وسريعة بصرف المنحة التى وجه الرئيس السيسي بصرفها لهم اليوم الإثنين على مدار 4 أيام متتالية.

وقدم المستحقون للمنحة، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدين أنه لا ينسى البسطاء من شعبه فى مثل هذه الظروف.





تقول أسماء محمود، أعمل بوظيفة عاملة فى إحدى المحلات التى أغلقت بسبب الحظر وللظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد تقدمت فى مكتب إنترنت، وجاءتنى رسالة على المحمول بعد 0 1 أيام من التقديم على موقع وزارة القوى العاملة على الانترنت، وأقول للرئيس ربنا يباركله، لأنه عمل حاجات كتييرة لمصر، وخاصة الناس اللى ظروفها على قدها مثلى.





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وأضافت اليوم أنا متواجدة فى البنك الزراعى المصرى وأقوم بصرف منحة ال500 جنيه، وسيتم تسليمها كارت فيزا للصرف به الأشهر القادمة بأذن الله تعالى من أى ماكينة صرف .





وأشارت سحر محمد عاملة من مدينة الفيوم: توجهت اليوم إلى البنك الزراعى المصرى بفرع منشأة لطف الله بمدينة الفيوم، وقمت بصرف منحة ال500 جنيه التى أمر سيادة الرئيس بصرفها للعمالة غير المنتظمة وانا واحدة منهم ، ربنا يبارك لنا فيه وفى صحته ، فكل يوم يثبت سيادة الرئيس انه لن يتخلى عن شعبه فى مثل هذه المحن والأزمات .





وتقول ليلى على عاملة من حى درب الطباخين بمدينة الفيوم : بعد قرار حظر التجوال وغلق المقاهى والمطاعم ، جلست فى المنزل بدون عمل ، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا بنسى احدا ، فجاءت توجيهات الرئيس السيسى لصرف منحة لاترد قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر لحين عودتنا الى اعمالنا وانهاء أذمة كورونا ، والحمد لله صرفت ال 500 جنيه من البنك وأستلمت كارت فيزا لصرف الشهر ين المقبلين من اى ماكينة صرف .