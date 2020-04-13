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محافظات

انتظام أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت العديد من فروع البنك الزراعي ومكاتب البريد بمحافظة الشرقية، انتظام أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين للصرف بمحافظة الشرقية مع وجود أعمال التعقيم والتنظيف بصورة مستمرة.


فيما حرصت إدارات أفرع البنوك الزراعية ومكاتب البريد على تنظيم المواطنين وتعقيم أماكن الانتظار وترك مساحات بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


من جانبه، كشفَّ المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أنه تم اليوم صرف المنحة من فروع البنك الزراعي المصري وأنه لا توجد أي مشاكل تشوب عملية صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة.

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