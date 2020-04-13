في يومها الأول.. انتظام وهدوء أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة في المنوفية

شهدت مكاتب البريد وفروع بنك التنمية الزراعي بمحافظة المنوفية توافد من العمالة غير المنتظمة لبدا صرف منحة الرئيس 500 جنيه.



حيث تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرعا لبنك التنمية والإئتمان الزراعي و10 مدارس بنطاق المحافظة ومركزي شباب شبين الكوم وبركة السبع وذلك لصرف المنحة الرئاسية للمواطنين المستحقين ولتجنب أي تزاحم بين المواطنين وحرصًا علي سلامتهم.





وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مكتب بريد شبين الكوم الجديد لمتابعة آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ المنوفية أن المنحة قدرها 500 جنيه للفرد الواحد بإجمالي 1500 جنيه تصرف علي مدار 3 أشهر ، وتم تقسيم المستحقين علي شرائح وتم توزيعهم علي الأيام المخصصة للصرف تصرف تباعًا تبدأ من اليوم الإثنين ولمدة أربع أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 إبريل الجاري ، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف ، وسيكون الصرف ببطاقة الرقم القومي من أقرب مكتب بريد أو فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي .

أكد محافظ المنوفية علي ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظًا علي سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وبما يضمن حصول المستحقين علي المنحة بصورة كريمة ، مناشدًا المستحقين للمنحة بعدم التوجه للصرف إلا بعد أن تصلهم الرسائل السالف ذكرها ، علمًا بأنه سيتم تخصيص يوم عقب إنتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له .

