ثلاثة أنواع من فيروس كورونا تنتشر حول العالم

أظهرت أحدث الدراسات الخلوية والميكروبيولوجية، أن فيروس كورونا المنتشر حول العالم الآن يشمل ثلاثة أنواع وهي منتشرة كالتالي:





النوع_A

هو الأقرب إلى النوع الموجود في الخفافيش والبنغولين (آكل النمل) ويحتوي على مجموعتين فرعيتين :

مجموعة فرعية مرتبطة بووهان والأخرى شائعة في الولايات المتحدة وأستراليا.





النوع_B

مشتق من النوع A وأصبح الأكثر انتشارًا في ووهان.





النوع_C

تحورت في سنغافورة وإنتقلت لأوروبا من النوع B وانتشرت إلى أوروبا عبر سنغافورة.





وأشارت الأبحاث إلى أن كل نوع منهم يسبب مضاعفات مختلفة وكل واحد فيهم يحتاج علاجات مختلفة، لكن العزل الصحي المنزلي، والمسافات الآمنة، والنظافة مهمين جدا حتي تظهر فصائل اخري تحدث مضاعفات أكبر وعلاجها سيبقى أصعب وممكن يوصل لطفرة شرسة تميت أعداد أكبر مثل الإنفلونزا الأسبانية.





وأظهر تحليل السلالات أن النوع A الفيروس الأصلي الذي قفز إلى البشر من الخفافيش عن طريق البنغول لم يكن الأكثر انتشارًا في الصين، وبدلًا من ذلك، أصيبت نقطة الصفر للوباء بشكل أساسي بالنوع B، الذي كان متداولًا منذ عشية عيد الميلاد.





كما أظهرت النتائج أن النوع A هو الأكثر انتشارًا في أستراليا والولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من ثلثا العينات الأمريكية من النوع A لكن المرضى المصابين جاءوا في الغالب من الساحل الغربي، وليس من نيويورك.





واكتشف الأبحاث أيضا أن المملكة المتحدة تتعرض في الغالب لقصف من النوع B، كما سيطر النوع B على سويسرا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، أما النوع C، الذي ينحدر من النوع B وانتشر إلى أوروبا عبر سنغافورة. يعتقد العلماء أن الفيروس - المسمى رسميًا بالسارس - CoV - 2 - يتحور باستمرار للتغلب على مقاومة الجهاز المناعي في مجموعات سكانية مختلفة.





وتظهر الأبحاث اليوم أن النوع B ينتشر بشكل أكثر فجميع عينات سارس- CoV-2 التي تم أخذها من المرضى في سويسرا كانت من المجموعة الثانية باستثناء واحدة.