رئيس البنك الزراعي بالفيوم: توجيهات الرئيس الوقوف بجانب المواطن البسيط.. فيديو

أعلن المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري بالفيوم، أن البنك الزراعى المصرى يقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية ، وما يقوم به البنك هو عمل قومى ووطنى .





وأضاف فاروق ، أن توجيهات الرئيس السيسى تنفذ فورا لصالح المواطن البسيط فى المقام الأول .

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وأضاف رئيس مجلس الإدارة ، أن العائد على البنك هو الوقوف بجانب المواطن المصرى البسيط ، الذى يهمنا فى المقام الأول والأخير ، اما عائد الربح لا ننظر له إلا فى النهاية .

كان المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري ، والدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم قدقاموا بتفقد منافذ صرف وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.





وذلك فى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين خلال الفترة من يوم الاثنين 13 ابريل حتى يوم الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات.