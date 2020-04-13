حقوق إنسان البرلمان للحكومة: المشردون وأطفال الشوارع قنبلة موقوتة لنشر كورونا

أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا ، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الاصابة بالفيروس.





كما أوصت اللجنة بضرورة أن يمتد نطاق الاشراف الطبي الكامل ، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.





و شددت على ضرورة ضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه وضرورة سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزاراتى الإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الاكثر تضررا في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للاهالي للاقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها 7 توفير نظام حديث للصرف الصحى، بالاضافة إلى سرعة صرف التعويضات للاسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء حر صا على وصول هذا الدعم لمستحقيه. واللجنة إذ تتقدم لسيادتكم بهذا التقرير ، تؤكد على تقديرها لكل الجهد الذى تبذله الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة هذا الوباء.





وطالبت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب علاء عابد بعرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والصحة والسكان، والتضامن االجتماعى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، للعمل على ما بها.





ووجهت لجنة حقوق الانسان الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللقوات المسلحة وللشرطة على ما اتخذ من قرارات تهدف لصالح المواطن المصرى ، حيث رأت اللجنة أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن وتؤكد على حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها.



