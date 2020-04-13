نشرة كورونا الفنية: إصابة أول مذيعة مصرية .. دعاء سعد لمجرد.. وصدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بالفيروس





نشرت النجمة العالمية مادونا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن عن صدمتها الكبرى وحزنها الشديد بعد أن فقدت 3 من اصدقائها بسبب فيروس كورونا.





وأعلنت مادونا انها تعانى من قلة النوم بسبب هذا الامر حيث بدأت فى كتابة تجربتها مستعينة بـ "الة كاتبة" وفى الخليفة موسيقى الالة الجيتار.

وقالت مادونا : "أن حجم الألم الذي أشعر به كبير للغاية، واتمنى لو استطيع الخروج من جسدي، إذ وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وماتوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.









فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني - وهي أول مذيعة محجبة فى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي - المشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مصابة بفيروس كورونا هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة.









احتفلت النجمة العالمية جينفير لوبيز بعيد الفصح مع خطيبها اليكس روديجرز وأبنائهما خلال تواجدهم في الحجر المنزلي بمنزلهم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتباع الإجراءات الوقائية بسبب تفادي انتشار فيروس كورونا.





ونشرت جينيفر لوبيز صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من الاحتفالية المنزلية وعلقت: "عيد فصح سعيد عليكم جميعا".









نشر الفنان سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اغنيته الجديدة و هى عبارة عن دعاء يتمنى فيه انتهاء الازمة وزوال الوباء "فيروس كورونا".





وعلق سعد لمجرد على الفيديو بكلمة واحدة وهى اسم الاغنية "يا الله".









علقت الفنانة التونسية هند صبرى عن أزمة فيروس كورونا من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





وقالت هند صبرى من خلال تغريدتها أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة "1) التجول و التوهان في مدن لا أعرفها 2)أن أحضن عائلتي و أحبابي 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم 4) لعب التنس".