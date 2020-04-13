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برلمان

دعما لهم في مواجهة كورونا.. برلماني يطالب بمنحة شهر للقطاع الطبي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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أحمد أيمن

طالب النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بدعم جيش مصر الأبيض من خلال إعطاء جميع العاملين بالقطاع الطبي منحة مرتب شهر نظير الجهد والعناء، وذلك لرفع معنوياتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأكد عطا في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لكونهم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين، ما يعرضهم لخطر الإصابة والوفاة بالفيروس كما حدث للبعض، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه المخاطر إلا أنهم لم يتقاعسوا عن أداء دورهم وممارسة عملهم، لذلك لابد من دعمهم.

وأوضح النائب أن هذا الدعم يتماشى مع قرارت الحكومة لمواجهة تداعيات وباء كورونا بتوسيع الحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأطباء وآخرها قراره بزيادة مكافأة الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا.

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