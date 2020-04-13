أمسية فلكية لرؤية هلال رمضان بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء المقبل

ينظم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ، أمسية فلكية لرؤية هلال رمضان، وذلك مساء الأربعاء 22 إبريل الجاري، عن طريق البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.





وكان مركز القبة السماوية العلمي قد قدم يوم الثلاثاء الماضي، أمسية فلكية مماثلة تضمنت رصدًا فلكيًا على الهواء مباشرة للقمر البدر العملاق (بدر شهر شعبان)، حيث تم الرصد من خلال تليسكوب القبة السماوية، والذي قام به الدكتور عمر فكري، الباحث الفلكي ورئيس مسرح القبة السماوية.





وقد تخطت نسبة المشاهدة خلال عملية الرصد خمسًا وعشرين ألف مشاهدة، وتم الرد خلالها على تساؤلات المشاهدين بشكل مباشر خلال البث.





صاحب الرصد المباشر شرح علمي متخصص عن القمر العملاق، وظروف رصده، واهتمام الفلكيين به كونه ظاهرة فلكية تؤكد صحة الحسابات الفلكية عن موقع القمر العملاق الذي كان في أقرب نقطة له من الأرض يوم الثلاثاء السابع من إبريل حيث كانت المسافة بين الأرض والقمر 357 ألف كيلومتر.