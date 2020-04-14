هكذا كان القطاع الطبي بالتعليم العالي في خدمة الجمهور.. أكثر من 35 ألف سرير.. وإطلاق مبادرة خليك مستعد لتكون خط دفاع ثاني للجيش الأبيض

لدعم الجيش الأبيض لمواجهة كورونا.. التعليم العالي تطلق مبادرة خليك مستعد لدمج أطباء الامتياز

المستشفيات الجامعية تستعد بـ2705 أجهزة تنفس صناعي

التعليم العالي: تواصل مستمر مع دول العالم حول بروتوكولات علاج كورونا





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، من أجل تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكي يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذه الجائحة التي انتشرت في العديد من دول العالم.









وبدأت العديد من كليات الطب في تطبيق المبادرة من خلال تدريب عدد من أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين، على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد توفير جميع وسائل الأمان والوقاية للطلاب، وتقديم شرح عملي من أساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات، عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وكيفية عزلهم منزليا بطريقة آمنة، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.









وأكد الطلاب أنهم تطوعوا في هذه المبادرة من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى حال الاحتياج لهم، مشيرين إلى أن التدريبات العملية التي حصلوا عليها ساهمت بشكل كبير في استعدادهم للمشاركة كخط دفاع ثاني مع الجيش الأبيض لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









بينما أعلن الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك دعما من الدولة لتوفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، والرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة فيروس كورونا .









وتابع حسام عبد الغفار:" إجمالي عدد المستشفيات 113 مستشفى بأكثر من 35 ألف سرير، ومنذ إعلان فيروس كورونا وباء عالمي اعدت الدولة المصرية خطة لمنع الانتشار وتلك الخطة واضحة المعالم للتعامل مع كافة تطورات وسيناريوهات انتشار فيروس كورونا في مصر".









وأكمل حسام عبد الغفار:" فعلنا المرحلة الثانية من الخطة وهي تخصيص أماكن في المستشفيات الجامعية للتعامل مع إصابات فيروس كورونا".









وتابع أنه وبعد الانتشار الأوسع للمرض في مصر جهزنا مستشفيات العزل في المحافظات المختلفة، وهذه المستشفيات مجهزة ومستعدة للتعامل مع كورونا"، مشيرا إلى أنه عندما ترتفع نسبة الإصابة يحدث عجز من قبل أي نظام صحي.









وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جاهزية المستشفيات الجامعية بـ 2705 أجهزة تنفس صناعية، ولدينا أماكن عزل في المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات.









كما قال الدكتور حسام عبد الغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر تتواصل بشكل دائم مع الدول الأخرى، للتعرف إلى فاعلية البروتوكولات العلاجية المجربة على مرضى فيروس كورونا بها، ومنذ شهر أكدت دولة اليابان فاعلية أحد الأدوية المجربة على المرضى وهو العقار هو "فافي برافير".









وأشار "عبد الغفار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن العقار له نتائج تدعو للتفاؤل، موضحا أنه سيتم التنسيق مع إحدى شركات الأدوية في مصر لتصنيعه بعد اختبار مدى نجاحه.









وأكد أن المؤسسات البحثية والجامعات عملت منذ اللحظة الأولى بشكل جاد وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، حيث تم عمل أبحاث على الفيروس وطرق علاجه.









وأضاف أن الأعلى للمستشفيات الجامعية يعمل تأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي بجميع المستشفيات من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للمديرين التنفيذيين، مشيرا إلى تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سريرا وإعدادها حال الاحتياج إليها.



