7 سنوات على إنفلونزا الطيور.. ما هى الأمراض والفيروسات الأكثر انتشارا

ليست كل الأمراض الفيروسية معدية. هذا يعني أنها لا تنتشر دائمًا من شخص لآخر. لكن الكثير من الأمراض الفيروسية كذلك. تشمل الأمثلة الشائعة على الأمراض الفيروسية المعدية الأنفلونزا ونزلات البرد وفيروس نقص المناعة البشرية والهربس وبعد مرور، 7 سنوات على انفلونزا الطيور ما هى والفيروسات الأكثر انتشار . الأمراضالأكثر





تنتشر أنواع أخرى من الأمراض الفيروسية من خلال وسائل أخرى ، مثل لدغة حشرة مصابة.





أمراض فيروسية تنفسية





الأمراض الفيروسية التنفسية معدية وتؤثر بشكل شائع على الأجزاء العلوية أو السفلية من الجهاز التنفسي.





تشمل الأعراض الشائعة لمرض فيروسي تنفسي ما يلي:





سيلان أو انسداد الأنف

السعال أو العطس

حمى

آلام الجسم

أمثلة

تتضمن أمثلة أمراض الجهاز التنفسي:





أنفلونزا

نزلة برد

عدوى الفيروس المخلوي التنفسي

عدوى الفيروس الغدي

عدوى فيروس الانفلونزا

المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)









تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ المتولد عن طريق السعال أو العطس. إذا قام شخص مصاب بمرض فيروسي بالسعال أو العطس في مكان قريب واستنشقت هذه القطرات ، فقد تصاب بالمرض.





يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات أيضًا من خلال الأشياء الملوثة ، مثل مقابض الأبواب وأطباق الطاولة والعناصر الشخصية. إذا لمست أحد هذه الأشياء ثم لمست أنفك أو عينيك ، فقد تصاب بمرض.









عادة ما تشفى الأمراض الفيروسية التنفسية من تلقاء نفسها. لكن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، بما في ذلك مزيلات الاحتقان الأنفية ، ومثبطات السعال ، ومسكنات الألم ، يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض.





بالإضافة إلى ذلك ، يتم وصف Tamiflu ، وهو عقار مضاد للفيروسات ، أحيانًا إذا كان شخص ما في المراحل المبكرة جدًا من تطور الإنفلونزا.





أفضل طريقة لتجنب الأمراض الفيروسية التنفسي





أفضل طريقة لتجنب الأمراض الفيروسية التنفسية هي ممارسة النظافة الشخصية الجيدة. اغسل يديك كثيرًا ، وغط فمك عند السعال أو العطس ، وحد من تفاعلك مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حالة تنفسية.





هناك أيضًا لقاح يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.









أمراض فيروسية معوية





تؤثر أمراض فيروسية الجهاز الهضمي على الجهاز الهضمي. الفيروسات التي تسببها معدية وتؤدي عادة إلى حالة تسمى التهاب المعدة والأمعاء ، وتسمى أيضًا أنفلونزا المعدة.





تشمل الأعراض الشائعة للأمراض الفيروسية المعوية ما يلي:





المغص

إسهال

التقيؤ

أمثلة

تتضمن أمثلة الأمراض الفيروسية المعدية المعوية ما يلي:





عدوى نوروفيروس

عدوى الفيروسة العجلية

بعض الالتهابات الغدية

عدوى الفيروسة الفلكية





يتم التخلص من فيروسات الجهاز الهضمي في البراز أثناء حركات الأمعاء. يمكن للطعام أو الماء الملوث بالبراز أن ينقل الفيروس إلى الآخرين. يمكنك أيضًا الحصول على الفيروس من مشاركة الأدوات أو الأغراض الشخصية مع شخص مصاب بفيروس.





علاج الأمراض الفيروسية المعدية المعوية





لا توجد علاجات للأمراض الفيروسية المعدية المعوية. في كثير من الحالات ، يتم حلها من تلقاء نفسها في غضون يوم أو يومين. في هذه الأثناء ، اشرب الكثير من السوائل لتحل محل تلك التي فقدت بسبب الإسهال أو القيء.





الوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية المعوية





يمكنك منع الأمراض الفيروسية المعوية عن طريق غسل يديك كثيرًا ، خاصة بعد استخدام الحمام. يمكن أن يساعد أيضًا مسح الأسطح الملوثة وعدم مشاركة الأغراض الشخصية أو أدوات الطعام.





هناك أيضًا لقاح مضاد للفيروسة العجلية يُنصح به كجزء من جدول تطعيم الطفل.





مرض فيروسي طفيلي

تسبب الفيروسات الطفيلية طفح جلدي. الكثير منها يسبب أعراضًا إضافية أيضًا.





العديد من الفيروسات في هذه الفئة ، مثل فيروس الحصبة ، معدية للغاية.





أمثلة

تشمل الأمثلة على الأمراض الفيروسية الطفيلية:





مرض الحصبة

الحصبة الألمانية

الجدري / القوباء المنطقية

الطفح الوردي

جدري

المرض الخامس

عدوى فيروس الشيكونغونيا





تنتشر العديد من الفيروسات الطفيلية من خلال قطرات الجهاز التنفسي من السعال أو العطس لدى شخص مصاب بالفيروس.





يمكن أن تنتقل الأمراض الفيروسية الطفيلية الأخرى ، مثل الجدري والجدري عن طريق ملامسة السوائل في الآفات الجلدية المكسورة.





يحدث القوباء المنطقية فقط في الأشخاص الذين أصيبوا بجدري الماء في وقت ما. إنه إعادة تنشيط لفيروس varicella-zoster الذي كان كامنًا في خلاياك.





ينتشر فيروس الشيكونغونيا من خلال لدغة البعوض ولا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.





علاج الأمراض الفيروسية الطفيلية





يركز علاج الأمراض الفيروسية الطفيلية على التعامل مع الأعراض. يمكن أن تساعد الأدوية التي تخفض الحمى ، مثل أسيتامينوفين ، في بعض الأعراض الأكثر إزعاجًا.





يمكن إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات ، مثل الأسيكلوفير ، لجدري الماء أو القوباء المنطقية.





الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والجدري





يمكن الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والجدري والقوباء المنطقية والجدري من خلال التطعيم. يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس الشيكونغونيا عن طريق حماية نفسك من لدغات البعوض.





تعرف على المزيد حول الطفح الجلدي الفيروسي.





أمراض فيروسية كبدية





تسبب الأمراض الفيروسية الكبدية التهاب الكبد المعروف باسم التهاب الكبد الفيروسي. أكثر أنواع المصادر الموثوقة لالتهاب الكبد الفيروسي هي التهاب الكبد A و B و C.





تجدر الإشارة إلى أن الأمراض التي تسببها الفيروسات الأخرى ، مثل الفيروس المضخم للخلايا وفيروس الحمى الصفراء ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الكبد.





أمثلة

تشمل أمثلة الأمراض الفيروسية الكبدية ما يلي:





التهاب الكبد A

التهاب الكبد ب



