محافظ الغربية يتفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمدارس.. صور

أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة ميدانيه ، صباح اليوم الاثنين ، إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه للمواطنين بمدارس الغربية التي تم تخصيصها لصرف المنحة منعا الزحام وتكدسهم أمام أبواب مكاتب البريد والتأمينات الإجتماعية .

واطمأن محافظ الغربية على تنظيم المواطنين عن طريق تباعدهم عن بعضهم البعض بمسافة متر تقريبا ، وتوزيع أرقام بالترتيب عليهم لعدم الزحام أمام شبابيك الصرف حفاظا على صالح المواطنين ووقاية من أخطار "كورونا المستجد " .

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة للإشراف علي عمليات صرف المستحقات الأولي للعمال الحرفية المؤقتة على مستوي مكاتب البريد والتأمينات الإجتماعية والمؤسسات الحكومية على مستوي المحافظة .

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية كشف فى تصريحات صحفية أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا ، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوي، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة .

أوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "أحمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الفور ، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا الي ارسال جزء منها الى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير .

وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفي الحجر الصحى بكفر الزيات .

أشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات.