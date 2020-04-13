رئيس مدينة غارب يتفقد أماكن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة

تفقد اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب مكتب بريد بترول غارب ومكتب بريد عمارات الكمين ومدرسة السادات الاعدادية ومتابعة بدء صرف الاعانة للعمالة الغير منتظمة لمستحقيها فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد ، وصرف الاعانه للعمالة الغير منتظمه

وأكد رئيس مدينة رأس غارب أنه تم اليوم صرف الاعانة للعمالة غير المنتظمة ولمدة يومين بمكتب بريد بترول غارب أمام مجلس المدينة ومكتب بريد عمارات الكمين بشارع الحرية ومدرسة السادات الاعدادية بشارع الاذاعة.

ونوه رأفت إلى أن ذلك يأتى فى ظل اتخاذ كافة الاجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الارواح وعدم تكدس وتزاحم المواطنين