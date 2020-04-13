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الصحة العالمية تكشف سبب تذبذب نسب الإصابة بكورونا..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال ممثل الصحة العالمية فى مصر، جون جبور، إن النسب التى تعلنها كل دول حول أعداد الإصابة والوفيات، فى كل دولة،  ترجع لوجود نظام ترصد يستطيع كشف الفيروس بالكامل، لافتًا إلى أنه فى بداية أى وباء وفيروس جديد يكشف اذا كان هناك نقص فى نمط الانتشار ونقص فى اكتشاف عدد الإصابات التى يجب أن تكون بصفة واقعية فى البلاد.

وأضاف ممثل الصحة العالمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه لا يوجد نظام ترصد فى العالم كامل وهذا معروف إلا فى الأمراض الواجب الإبلاغ عنها قانونا وهذا أمر مختلف عن الوباء، مشيرًا إلى أن النمط التصاعدي للوباء لا يعطي حجم القرب من الواقع حتى أننا لا نستطيع أن يكون لدينا منهجية محددة للعلاج والتأكيد للوصول للعلاج.

وتابع أنه يجب ان يكون لدينا مراجع علمية  دقيقة للتعرف على كل العناصر التي لديها مراجع للتعرف للنسبة  الدقيقة للوصول للتقديرات التوقعية القريبة من الواقع.

وأكد أنه يجب معرفة نمط الفيروس أكثر للتعرف على السبب الرئيسي لتذبذب نسب الإصابة فى الدول.

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