"رئيس مدينة سفاجا" تتابع أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابعت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين ، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة.

حيث تفقد عبد الحميد رضوان سكرتير المدينة يرافقه عدد من مديري مكاتب البريد بالمدينة وكذلك بنك الائتمان الزراعي لمتابعة سير العمل بهم بشأن صرف منحة العمالة الغير منتظمة ، حيث تم تخصيص اليوم للأعمار السنية فوق ال٥٠ عاما، مؤكدا أن عملية الصرف تسير دون أي تزاحم أمام المكاتب .

وأكدت " المغربي " على تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بأماكن انتظار وسرادقات لعدم حدوث تزاحم أو تكدس أمامها، تمهيدا لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة .

ووجهت" رئيس المدينة بالتنبيه على المواطنين من خلال الإذاعات المحلية و وسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذي ستصله قبل24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف ، مشيرة إلى مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم وتكدس بالتنسيق مع إدارة القوى العاملة بالمدينة .



