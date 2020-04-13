عضو برلماني يوصي بدراسة الحظر الشامل في شم النسيم

أوصى كريم عبد الكريم درويش، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، بأن تقوم الحكومة بدراسة تفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم منعا للتكدس والتجمعات وحفاظًا على المواطنين فى ضوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا على ان يتم الاغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع التجوال لهذا اليوم بأكمله أو لساعات اطول حفاظا على ارواح المواطنين وحتى تجتاز مصر تلك المرحلة الحرجة.





وقال درويش فى بيان صحفي، الاثنين، إن التجارب الدولية في مواجهة تلك الجائحة حافلة بقرارات مشابه لمد ساعات حظر التجوال او تطبيق الحظر الشامل ليوم أو أكثر في منطقة أو في جميع المناطق.





ونوه كريم درويش لأهمية استمرار اجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة فى رسالتها التوعوية والتثقيفية لدعوة المواطنين لمنع التجمعات والتكدسات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير الصحة العامة باعتبار ان التوعية والتزام المواطنين انفسهم هو السبيل الناجع لمساعدة الدولة فى رسالتها لمكافحة فيروس كورونا.



