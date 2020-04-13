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محافظات

غلق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بسبب كورونا.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قررت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، غلق مستشفى مار مرقس التخصصي بسيدي بشر، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، لمدة 15 يومًا، وذلك كإجراء احترازي وفقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة بعد اكتشاف 5 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح القمص إبرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن هناك 5 حالات اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من داخل المستشفى، بينهم أحد أفراد الطاقم الطبي، وتم تحويلهم إلى مستشفى الحميات، وتبين إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وأشار "وكيل البابا، إلى أن قرار الغلق مستمر حتى الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من فحص العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وإجراء مسح شامل لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى حفاظا على صحتهم.

ووجه "إميل"، التحية إلى أفراد الطواقم الطبية والتمريضية بالعمل والتضحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم في الوقت الحالي.
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