ممثل الصحة العالمية بمصر يشير إلى كلمة الرئيس السيسي حيال التعامل مع كورونا

قال الدكتور جبور جبور، ممثل
الصحة العالمية بمصر: إن إنتشار فيروس كورونا يختلف من دولة إلى أخرى من حيث
الإجراءات التى تتخذها تلك الدولة للوقاية منه، مشيرا إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح
السيسي بإعلان أنه يجب على الفرد تحمل المسئولية مثلما تفعل الدولة ذلك.
وأضاف ممثل الصحة العالمية، خلال مؤتمر اليوم، أنه لا يوجد خوف من وجود الحيوانات الأليفة بالمنزل، مؤكدا بضرورة تطهيرها وتعقيمها مثل تعقيم الإنسان حتى لا يتم إصابة الحيوان والإنسان.
وأحيي الحكومة المصرية على قدرتها على استخدام أسلوب الاعتماد على سكن الطلاب والمدن الجامعية لعلاج حالات الإصابة هناك، لافتا إلى أن هناك أسلوبا سليما فى خروج الحالات الطفيفة للمرض والاهتمام بالحالات المتوسطة والجادة بكورونا التي تحتاج إلى علاج ويستوعب أكبر عدد من الأشخاص.
وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن النسبة تحت الدراسة والتنسيق التام مع وزارة الصحة لمعرفة السبب وراء معدل الوفيات المرتفع فى مصر.
وأوضح أن 13% من الإصابات فى مصر من العاملين بالمجال الصحي، مضيفًا أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.