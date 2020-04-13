ممثل الصحة العالمية بمصر يشير إلى كلمة الرئيس السيسي حيال التعامل مع كورونا

قال الدكتور جبور جبور، ممثل الصحة العالمية بمصر: إن إنتشار فيروس كورونا يختلف من دولة إلى أخرى من حيث الإجراءات التى تتخذها تلك الدولة للوقاية منه، مشيرا إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان أنه يجب على الفرد تحمل المسئولية مثلما تفعل الدولة ذلك.



