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رياضة

مديرية الشباب والرياضة تدعم نادي المنيا بحلقة ملاكمة جديدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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أيمن رياض
استقبل نادي المنيا الرياضي، حلقة ملاكمة جديدة، وتم وضعها بصالة الألعاب الرياضية بفرع النادي بالمنيا الجديدة.

وأوضح المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الحلقة الجديدة جاءت استجابة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية، للطلب الذي تم التقدم بها لتوفير حلقة أخرى جديدة، بدلًا من القديمة، خاصة أن نادي المنيا يمتلك لاعبين ولاعبات مميزين بتلك اللعبة ويحققون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية كل عام.

وتم تركيب الحلقة بحضور المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي، والدكتور علي مجدي مشرف اللعبة، والدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني، وأحمد ضاحي إدارى الفريق.
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