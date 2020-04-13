من يحسم موعد مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا.. الكاف يرد

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "، آخر تطورات إقامة مباراتى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .

وقال المصدر، إن مصير مباراتى الدور قبل النهائى لبطولة دوري الأبطال الإفريقي بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء مرتبط بتقارير الصحة العالمية والسيطرة على فيروس كورونا الخطير.

واتخذ الكاف أمس قرارا رسميا بتأجيل منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى آجل غير مسمي ، وقرر تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص الفيروس المنتشر .

يذكر أن الكاف قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.



وكان مسئولو النادي الأهلى والزمالك يعيشون حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.