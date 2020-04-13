بقيمة مليونى جنيه.. مصر الخير تهدي مستشفيات الدقهلية 3 أجهزة تنفس صناعي

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية، المقدمة ضمن حملة "نحمي اللى بيحمينا"، التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة بالتعاون مع شركة ماونتين فيو، والتي تهدف إلى حماية جيش مصر الأبيض.







ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لمؤسسة مصر الخير وجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير في الدقهلية الذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية.





ووجه محافظ الدقهلية بتوزيع أجهزة التنفس والمستلزمات على مستفيات الصدر بالمنصورة ودكرنس، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بحملات التطهير يوميا بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة ونتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح مختار أنه وجه بتوزيع ثلاثة أجهزة تنفس صناعي اليوم بقيمة ومستلزمات طبية بقيمة مليونى و500 ألف جنيه تشمل جوانتي وكمامات n95، وجيل تطهير ومواد تطهير وتعقيم لمستشفى صدر المنصورة وصدر دكرنس.



