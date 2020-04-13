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الصحة العالمية فى مصر تكشف مخاطر الأسواق الشعبية فى انتشار فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:10 م
الدكتور جون جبور،
الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، أنه يجب على الانسان أن يتحمل مع الدولة عواقب انتشار فيروس كورونا.
 لافتًا إلى انه يرى صور وفيديوهات ويجب على كل فرد أن يكون مسئول فلا يجب أن تنتشر الأسواق الشعبية لانها تهدد السلم في الدولة.


واضاف  " جبور " من خلال كلمة المذاعة فى مؤتمر اليوم الاثنين ، أنه على أي شخص يرى ازدحام لابد و ان يبتعد عنه وعلى الدولة أن تأخذ الاجراءات الصارمة والسريعة لانه لا يوجد وقت حتى لا يفلت الأمر .


واشار الى ان هناك انتشارا واسعا في المرض لا يمكن السيطرة عليه و كل انسان سيتحمل عواقب ما حدث.

وتابع ، أنه يجب أن نسطح المنحني الوبائي لمنع حدوث انتشار وباء كورونا، فالرئيس السيسي أعطى المسئولية على الأفراد كالدولة ونرى جميعا الآلية والاجراءات التي تتبعها الدولة.


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