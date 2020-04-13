إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد .





وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت أمس الاحد 59 حالة، على مساحة فدان و14 قيراط، و4 سهم على أراضي زراعية، و10 حالات إزالات مباني، على مساحة 870 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاحد، 450 حالة، على مساحة 1485 فدانا، و15 قيراطا، و3 أسهم، على أراضي زراعية، و430 حالة إزالات مباني على مساحة 45242 مترا مربعا.





وأشار المحافظ، الي استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.





وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.