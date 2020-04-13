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حوادث

ضبط صاحب مزرعة استولى على 5 ملايين جنيه من 11 شخصا بسوهاج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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خالد رياض

ألقت مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي في سوهاج، القبض على صاحب مزرعة دواجن استولى على 5 ملايين جنيه من 11 شخصا بدائرة مركز المنشاة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

تلقي فرع مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي بلاغا من 11 شخصا باستيلاء "م. ن" 34 عامًا صاحب مزرعة دواجن، يقيم دائرة مركز المنشاة منهم على مبلغ 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تربية وتجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية.


وتبين من تحريات العميد صلاح أبو سحلي، مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الي ممارسة المتهم نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تربية وتجارة الدواجن والأعلاف.


تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حُرر محضرًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار مروان غريب مدير نيابة المنشاة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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